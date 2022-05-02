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«Байер» уверенно обыграл «Айнтрахт» в домашнем матче Бундеслиги

«Байер» уверенно обыграл «Айнтрахт» в домашнем матче Бундеслиги
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В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 леверкузенский «Байер» принимал франкфуртский «Айнтрахт». Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Байера» Паулинью. Результативную передачу отдал форвард леверкузенского клуба Мусса Диаби. На 52-й минуте нападающий Патрик Шик упрочил преимущество леверкузенской команды в счёте, отправив мяч в ворота «Айнтрахта» после передачи того же Диаби.

Леверкузенский «Байер» набрал 58 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2021/2022. Франкфуртский «Айнтрахт» (40) находится на 11-м месте. Ранее чемпионом страны досрочно стала мюнхенская «Бавария».

Германия - Бундеслига. 32-й тур
02 мая 2022, понедельник. 21:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Паулинью – 18'   2:0 Шик – 51'
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