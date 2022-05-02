«Байер» уверенно обыграл «Айнтрахт» в домашнем матче Бундеслиги

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 леверкузенский «Байер» принимал франкфуртский «Айнтрахт». Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Байера» Паулинью. Результативную передачу отдал форвард леверкузенского клуба Мусса Диаби. На 52-й минуте нападающий Патрик Шик упрочил преимущество леверкузенской команды в счёте, отправив мяч в ворота «Айнтрахта» после передачи того же Диаби.



Леверкузенский «Байер» набрал 58 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2021/2022. Франкфуртский «Айнтрахт» (40) находится на 11-м месте. Ранее чемпионом страны досрочно стала мюнхенская «Бавария».