«Байер» уверенно обыграл «Айнтрахт» в домашнем матче Бундеслиги
Поделиться
В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 леверкузенский «Байер» принимал франкфуртский «Айнтрахт». Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Байера» Паулинью. Результативную передачу отдал форвард леверкузенского клуба Мусса Диаби. На 52-й минуте нападающий Патрик Шик упрочил преимущество леверкузенской команды в счёте, отправив мяч в ворота «Айнтрахта» после передачи того же Диаби.
Леверкузенский «Байер» набрал 58 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2021/2022. Франкфуртский «Айнтрахт» (40) находится на 11-м месте. Ранее чемпионом страны досрочно стала мюнхенская «Бавария».
Комментарии
- 3 мая 2022
-
00:20
-
00:15
- 2 мая 2022
-
23:55
-
23:50
-
23:46
-
23:38
-
23:37
-
23:30
-
23:23
-
23:21
-
23:10
-
22:47
-
22:45
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:21
-
21:49
-
21:49
-
21:42
-
21:39
-
21:19
-
21:18
-
21:14
-
21:10
-
20:58
-
20:53
-
20:52
-
20:49
-
20:48
-
20:38
-
20:28
-
20:25
-
20:17
Партнерский контент