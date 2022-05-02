«Аталанта» сыграла вничью с «Салернитаной». Миранчук вышел на поле во втором тайме

Сегодня, 2 мая, в матче 35-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своём поле играла с «Салернитаной». Встреча проходила на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 54-й минуте.
«Салернитана» открыла счёт на 27-й минуте игры. Отличился полузащитник гостей Эдерсон, ему ассистировал Милан Джурич.
На 89-й минуте ответный гол в ворота «Салернитаны» забил Марио Пашалич, ему ассистировал Руслан Малиновский.
«Аталанта» набрала 56 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А. Подопечные Джан Пьеро Гасперини не могут победить второй тур подряд. «Салернитана» (26) после этой ничьи продолжает находиться в зоне вылета и располагается на 18-м месте.
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