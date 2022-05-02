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«Аталанта» сыграла вничью с «Салернитаной». Миранчук вышел на поле во втором тайме

«Аталанта» сыграла вничью с «Салернитаной». Миранчук вышел на поле во втором тайме
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Сегодня, 2 мая, в матче 35-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своём поле играла с «Салернитаной». Встреча проходила на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 54-й минуте.

«Салернитана» открыла счёт на 27-й минуте игры. Отличился полузащитник гостей Эдерсон, ему ассистировал Милан Джурич.

На 89-й минуте ответный гол в ворота «Салернитаны» забил Марио Пашалич, ему ассистировал Руслан Малиновский.

«Аталанта» набрала 56 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А. Подопечные Джан Пьеро Гасперини не могут победить второй тур подряд. «Салернитана» (26) после этой ничьи продолжает находиться в зоне вылета и располагается на 18-м месте.

Италия - Серия А. 35-й тур
02 мая 2022, понедельник. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 1
Салернитана
Салерно
0:1 Эдерсон – 27'   1:1 Пашалич – 88'
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