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Рафаэль Варан забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед»

Рафаэль Варан забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:0, идёт второй тайм) забил свой первый гол за английский клуб.

Француз отличился на 72-й минуте матча с передачи Алекса Теллеса. Варан перебрался в «Манчестер Юнайтед» перед началом этого сезона из мадридского «Реала». Он провёл за «Манчестер Юнайтед» 20 матчей в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Брентфордом» располагался на шестом месте в английской Премьер-лиге. «Красные дьяволы» после 35 матчей чемпионата набрали 55 очков. Их сегодняшний соперник «Брентфорд» после 34 сыгранных матчей набрал 40 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

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