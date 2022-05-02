Рафаэль Варан забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:0, идёт второй тайм) забил свой первый гол за английский клуб.
Француз отличился на 72-й минуте матча с передачи Алекса Теллеса. Варан перебрался в «Манчестер Юнайтед» перед началом этого сезона из мадридского «Реала». Он провёл за «Манчестер Юнайтед» 20 матчей в текущем сезоне английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Брентфордом» располагался на шестом месте в английской Премьер-лиге. «Красные дьяволы» после 35 матчей чемпионата набрали 55 очков. Их сегодняшний соперник «Брентфорд» после 34 сыгранных матчей набрал 40 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице.
Комментарии
- 3 мая 2022
-
00:20
-
00:15
- 2 мая 2022
-
23:55
-
23:50
-
23:46
-
23:38
-
23:37
-
23:30
-
23:23
-
23:21
-
23:10
-
22:47
-
22:45
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:21
-
21:49
-
21:49
-
21:42
-
21:39
-
21:19
-
21:18
-
21:14
-
21:10
-
20:58
-
20:53
-
20:52
-
20:49
-
20:48
-
20:38
-
20:28
-
20:25
-
20:17
Партнерский контент