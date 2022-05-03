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Каррагер – о Рангнике: главный тренер сборной Австрии не должен подрабатывать в «МЮ»

Каррагер – о Рангнике: главный тренер сборной Австрии не должен подрабатывать в «МЮ»
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение по поводу совмещения работы 63-летнего немецкого специалиста Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» и сборной Австрии.

«Главный тренер сборной Австрии не должен подрабатывать в «Манчестер Юнайтед» — это нонсенс!» — приводит слова Каррагера The Athletic в «Твиттере», ссылаясь на Sky Sports.

Напомним, сейчас Ральф Рангник тренирует «Манчестер Юнайтед» на временной основе. 63-летний немецкий специалист возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «МЮ».

Ранее сообщалось, что немецкий специалист сможет совмещать две работы, поскольку обязанности в «МЮ» Рангнику нужно будет выполнять лишь на протяжении шести дней в месяц.

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