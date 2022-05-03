Каррагер – о Рангнике: главный тренер сборной Австрии не должен подрабатывать в «МЮ»
Поделиться
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение по поводу совмещения работы 63-летнего немецкого специалиста Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» и сборной Австрии.
«Главный тренер сборной Австрии не должен подрабатывать в «Манчестер Юнайтед» — это нонсенс!» — приводит слова Каррагера The Athletic в «Твиттере», ссылаясь на Sky Sports.
Напомним, сейчас Ральф Рангник тренирует «Манчестер Юнайтед» на временной основе. 63-летний немецкий специалист возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «МЮ».
Ранее сообщалось, что немецкий специалист сможет совмещать две работы, поскольку обязанности в «МЮ» Рангнику нужно будет выполнять лишь на протяжении шести дней в месяц.
Комментарии
- 3 мая 2022
-
03:11
-
02:58
-
02:35
-
02:19
-
02:16
-
01:48
-
01:47
-
00:42
-
00:39
-
00:27
-
00:20
-
00:15
- 2 мая 2022
-
23:55
-
23:50
-
23:46
-
23:38
-
23:37
-
23:30
-
23:23
-
23:21
-
23:10
-
22:47
-
22:45
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:21
-
21:49
-
21:49
-
21:42
-
21:39
-
21:19
-
21:18
-
21:14
Партнерский контент