Рияд Марез обратился с просьбой к Илону Маску после покупки им «Твиттера»

31-летний алжирский нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез обратился с просьбой к новому владельцу социальной сети «Твиттер» — всемирно известному американскому предпринимателю, инженеру и миллиардеру Илону Маску, опубликовав соответствующий пост.
«Бро, верни мне мою синюю галочку», — гласит публикация Мареза с эмодзи смеха, обращённая к Маску.
Отметим, что синяя галочка в «Твиттере» информирует о том, что учётная запись, которая представляет собой предмет общественного интереса, является подлинной. Чтобы получить синий значок, учетная запись должна быть подлинной, значимой и активной.
Напомним, в текущем сезоне Марез принял участие в 43 встречах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и совершил девять результативных передач.
- 3 мая 2022
-
03:11
-
02:58
-
02:35
-
02:19
-
02:16
-
01:48
-
01:47
-
00:42
-
00:39
-
00:27
-
00:20
-
00:15
- 2 мая 2022
-
23:55
-
23:50
-
23:46
-
23:38
-
23:37
-
23:30
-
23:23
-
23:21
-
23:10
-
22:47
-
22:45
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:21
-
21:49
-
21:49
-
21:42
-
21:39
-
21:19
-
21:18
-
21:14