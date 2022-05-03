Рияд Марез обратился с просьбой к Илону Маску после покупки им «Твиттера»

31-летний алжирский нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез обратился с просьбой к новому владельцу социальной сети «Твиттер» — всемирно известному американскому предпринимателю, инженеру и миллиардеру Илону Маску, опубликовав соответствующий пост.

«Бро, верни мне мою синюю галочку», — гласит публикация Мареза с эмодзи смеха, обращённая к Маску.

Отметим, что синяя галочка в «Твиттере» информирует о том, что учётная запись, которая представляет собой предмет общественного интереса, является подлинной. Чтобы получить синий значок, учетная запись должна быть подлинной, значимой и активной.

Напомним, в текущем сезоне Марез принял участие в 43 встречах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и совершил девять результативных передач.