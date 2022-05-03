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Бруну Фернандеш забил свой 50-й гол в составе «МЮ»

Бруну Фернандеш забил свой 50-й гол в составе «МЮ»
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В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Брентфорд». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 9-й минуте матча в составе «красных дьяволов» забитым голом отличился португальский полузащитник Бруну Фернандеш, для которого этот мяч стал 50-м в составе «МЮ» во всех турнирах с момента его прихода в клуб.

Фернандеш перешёл в «МЮ» из лиссабонского «Спортинга» 29 января 2020 года за сумму около € 60 млн. В текущем сезоне АПЛ португалец провёл за клуб 34 матча, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеша в € 90 млн.

Контракт Бруну Фернандеша с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2026 года.

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