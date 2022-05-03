Бруну Фернандеш забил свой 50-й гол в составе «МЮ»
Поделиться
В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Брентфорд». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 9-й минуте матча в составе «красных дьяволов» забитым голом отличился португальский полузащитник Бруну Фернандеш, для которого этот мяч стал 50-м в составе «МЮ» во всех турнирах с момента его прихода в клуб.
Фернандеш перешёл в «МЮ» из лиссабонского «Спортинга» 29 января 2020 года за сумму около € 60 млн. В текущем сезоне АПЛ португалец провёл за клуб 34 матча, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеша в € 90 млн.
Контракт Бруну Фернандеша с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Комментарии
- 3 мая 2022
-
06:26
-
06:20
-
06:03
-
05:59
-
05:44
-
03:47
-
03:11
-
02:58
-
02:35
-
02:19
-
02:16
-
01:48
-
01:47
-
00:42
-
00:39
-
00:27
-
00:20
-
00:15
- 2 мая 2022
-
23:55
-
23:50
-
23:46
-
23:38
-
23:37
-
23:30
-
23:23
-
23:21
-
23:10
-
22:47
-
22:45
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:21
-
21:49
Партнерский контент