«Интер» продлит контракт с Перишичем до 2024 года

Миланский «Интер» продлит контракт с хорватским полузащитником Иваном Перишичем до 2024 года, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».



По информации источника, игрок будет зарабатывать в клубе из Милана € 5 млн в год.



33-летний Перишич выступает за итальянскую команду с 2015 года, перейдя из немецкого «Вольфсбурга». Всего за «Интер» хорватский полузащитник в 250 матчах во всех турнирах отличился 52 раза и отдал 48 результативных передач. Соглашение между Перишичем и «Интером» истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн.



С 2019 по 2020 год хорватский полузащитник выступал на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».

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