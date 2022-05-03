Рангник: Мы сможем вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен быть

63-летний немецкий специалист Ральф Рангник, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», заявил, что в скором времени клуб может вернуться на вершину мирового футбола.

«Очевидно, что в конце сезона многие игроки уйдут, и будет потребность в футболистах высочайшего качества. Я твёрдо верю, что если все будут работать вместе, мы сможем вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен быть.

Другим клубам требовалось всего два или три трансферных окна, чтобы бросить вызов, поэтому теперь нам нужно привлекать только высококлассных игроков, которые действительно помогут поднять уровень клуба.

Если это произойдет, я не думаю, что процесс возрождения «МЮ» займёт много времени», — приводит слова Рангника Goal со ссылкой на Sky Sport.