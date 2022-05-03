Гасперини рассказал о финансовых трудностях «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о финансовых трудностях команды.

«Мы команда, которая пытается отдать всё, что у нас есть, и мы не можем за это сильно винить игроков. Однако мы истощены духом, и это то, о чём я больше всего сожалею, потому что мы всегда были сильны в этом плане. Мы наладили игру и боремся до конца, но понятно, что у нас нет того духа и той интенсивности. Мы стараемся играть на победу, но при первой же возможности пропускаем голы, которых можно было избежать.



«Аталанте» сложно так долго оставаться на высоком уровне, много игроков ушло. За шесть лет мы получили 150 миллионов евро прибыли, остальные 600 миллионов евро – долги. Это тяжёлое бремя», – приводит слова Гасперини DAZN.



2 мая в матче 35-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своём поле играла с «Салернитаной». Встреча закончилась вничью со счётом 1:1. Подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали всего одну победу в восьми последних матчах.



На этом отрезке «Аталанта» проиграла «Наполи», «Сассуоло», «РБ Лейпциг» и «Вероне». Серия бергамасков также включила в себя ничьи с «РБ Лейпциг», «Торино» и «Салернитаной». Победить удалось только «Венецию», матч состоялся 23 апреля.