«Байер» хочет продлить контракт с Градецки

Леверкузенский «Байер» хочет продлить контракт с финским голкипер Лукашом Градецки, сообщает Bild.



По информации источника, клуб и игрок уже начали вести переговоры.



31-летний Градецки выступает за «Байер» с 2018 года. Напомним, к немецкому клубу летом присоединился российский голкипер Андрей Лунёв.



У Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.



Градецки в текущем сезоне сыграл в 40 матчах за немецкий клуб. За этот отрезок времени он пропустил 50 мячей. Также 11 раз его ворота остались в неприкосновенности.

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