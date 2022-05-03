О'Салливан выиграл ЧМ по снукеру, неожиданное поражение Хачанова. Главное к утру

Ронни О'Салливан выиграл чемпионат мира по снукеру, неожиданное поражение российского теннисиста Карена Хачанова, главный тренер сборной России Валерий Карпин критикует решение УЕФА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Ронни О'Салливан стал победителем чемпионата мира 2022 года по снукеру.
2. Хачанов неожиданно уступил в двух сетах 156-й ракетке мира в 1-м круге турнира в Мадриде.
3. Карпин — о решении УЕФА: беспредел продолжается. Ничего нового.
4. «Торонто» разгромил «Тампу» в первом матче плей-офф, у Михеева — голевая.
5. Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом», Деспотович не реализовал пенальти.
6. Вместо «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов выступит чемпион Шотландии.
7. «Каролина» крупно обыграла «Бостон» в первой встрече Кубка Стэнли. У Свечникова — гол.
8. Юрист рассказала о шансах России обжаловать бан УЕФА.
9. Овечкин поделился ожиданиями от противостояния с «Флоридой» и Сергеем Бобровским.
- 3 мая 2022
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