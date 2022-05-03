Бывший главный тренер «Брешии» Филиппо Индзаги может возглавить «Специю», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере».
По информации источника, нынешний главный тренер команды Тьяго Мотта может покинуть свой пост после окончания сезона. Одним из основных вариантов его преемника считается Индзаги.
48-летний Индзаги возглавил «Брешию» в июне прошлого года. Но был уволен из команды 23 марта.
Ранее Филиппо Индзаги тренировал «Милан», «Венецию», «Болонью» и «Беневенто». Напомним, Индзаги завершил карьеру игрока в 2012 году. В качестве футболиста Филиппо играл за «Ювентус», «Милан», «Парму», «Аталанту» и другие команды. Вместе со сборной Италии Индзаги стал серебряным призёром чемпионата Европы 2000 года и победителем чемпионата мира 2006 года.
- 3 мая 2022
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