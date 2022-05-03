«Атлетико» может активировать пункт выкупа Антуана Гризманна в конце сезона

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, права на которого принадлежат «Барселоне», может остаться в столичном клубе. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Атлетико» работает над тем, чтобы подписать француза на постоянной основе. Мадридцы активируют опцию выкупа нападающего в конце сезона.

Напомним, Гризманн вернулся в «Атлетико» из «Барселоны» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне 31-летний французский форвард принял участие в 16 матчах испанской Ла Лиги, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Также у него четыре гола и одна передача в пяти играх Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее Антуан Гризманн выступал за мадридцев в период с 2014 по 2019 год, выиграв с клубом три трофея.

Видеообзор матча 15-го тура испанской Примеры «Кадис» — «Атлетико Мадрид» (1:4):

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