«Атлетико» может активировать пункт выкупа Антуана Гризманна в конце сезона

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, права на которого принадлежат «Барселоне», может остаться в столичном клубе. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «Атлетико» работает над тем, чтобы подписать француза на постоянной основе. Мадридцы активируют опцию выкупа нападающего в конце сезона.
Напомним, Гризманн вернулся в «Атлетико» из «Барселоны» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне 31-летний французский форвард принял участие в 16 матчах испанской Ла Лиги, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Также у него четыре гола и одна передача в пяти играх Лиги чемпионов УЕФА.
Ранее Антуан Гризманн выступал за мадридцев в период с 2014 по 2019 год, выиграв с клубом три трофея.
Видеообзор матча 15-го тура испанской Примеры «Кадис» — «Атлетико Мадрид» (1:4):
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