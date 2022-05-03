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Италия надеется на проведение Евро-2032 после отклонения заявки России

Италия надеется на проведение Евро-2032 после отклонения заявки России
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Надежды Италии на проведение чемпионата Европы в 2032 году возросли после решения УЕФА приостановить заявку России, сообщает Footbal Italia.

Ранее стало известно, что УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года.
В связи с этим событием Федерация футбола Италии теперь надеется, что их заявка на Евро-2032 займёт поул-позицию, хотя они всё ещё конкурируют с Турцией, которая заинтересована в проведении турнира. Турецкая федерация футбола ранее также выразила желание провести Евро-2028.

Напомним, Россию отстранили от европейских футбольных турниров на сезон-2022/2023. За этот сезон России добавят в таблице коэффициентов УЕФА количество очков, равное её минимальному показателю за последние пять лет.

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