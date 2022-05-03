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«Ювентус» активировал опцию выкупа нападающего Федерико Кьезы

«Ювентус» активировал опцию выкупа нападающего Федерико Кьезы
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Туринский «Ювентус» активировал опцию выкупа нападающего Федерико Кьезы у «Фиорентины». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника «Фиорентина» гарантированно получит € 40 млн плюс дополнительные € 10 млн. Плата за аренду нападающего составила около € 10 млн.

Ожидается, что Кьеза будет важной частью проекта «Ювентуса» в настоящем и будущем.

В нынешнем сезоне итальянский нападающий провёл за «Ювентус» 18 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Летом 2021 года Кьеза в составе сборной Италии выиграл чемпионат Европы. В настоящее время футболист восстанавливается после разрыва крестообразной связки.

«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и вышел в финал Кубка Италии:

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