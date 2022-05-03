«Он мог бы играть в любой команде мира». Клопп — о хавбеке «Ливерпуля» Алькантаре

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил полузащитника команды Тьяго Алькантару.

«В игровой форме, в которой Тьяго находится сейчас, он мог бы играть в любой команде мира. Алькантара бы не только играл в её составе, но и был бы там ведущим игроком.



Всё, что нужно Алькантаре — быть в форме и набрать игровой ритм, тогда он покажет всё, на что способен. Пока он в хорошей форме, он показывает всем свой класс», — приводит слова Клоппа BBC.

31-летний Алькантара перешёл в английскую команду из «Баварии» в 2020 году. В 33 матчах нынешнего сезона на счету полузащитника сборной Испании два забитых гола и три результативные передачи.



Соглашение между Алькантарой и «Ливерпулем» истекает летом 2024 года.