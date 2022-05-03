«Он мог бы играть в любой команде мира». Клопп — о хавбеке «Ливерпуля» Алькантаре
Поделиться
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил полузащитника команды Тьяго Алькантару.
«В игровой форме, в которой Тьяго находится сейчас, он мог бы играть в любой команде мира. Алькантара бы не только играл в её составе, но и был бы там ведущим игроком.
Всё, что нужно Алькантаре — быть в форме и набрать игровой ритм, тогда он покажет всё, на что способен. Пока он в хорошей форме, он показывает всем свой класс», — приводит слова Клоппа BBC.
31-летний Алькантара перешёл в английскую команду из «Баварии» в 2020 году. В 33 матчах нынешнего сезона на счету полузащитника сборной Испании два забитых гола и три результативные передачи.
Соглашение между Алькантарой и «Ливерпулем» истекает летом 2024 года.
Комментарии
- 3 мая 2022
-
09:30
-
09:24
-
09:22
-
09:16
-
09:13
-
09:11
-
09:10
-
09:08
-
09:07
-
09:04
-
08:40
-
08:31
-
08:25
-
08:01
-
07:01
-
07:00
-
06:41
-
06:34
-
06:26
-
06:20
-
06:03
-
05:59
-
05:44
-
03:47
-
03:11
-
02:58
-
02:35
-
02:19
-
02:16
-
01:48
-
01:47
-
00:42
-
00:39
-
00:27
-
00:20
Партнерский контент