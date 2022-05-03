Ибрагимович: через три месяца в «МЮ» я начал нравиться всем ненавистникам. Было весело

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями об игре за «Манчестер Юнайтед».
«Мне было весело в «Манчестер Юнайтед». Мне там понравилось, потому что, когда я перешёл, все были против этого. В Англии меня не любили. А через три месяца я начал нравиться всем этим ненавистникам, а они мне — нет. Мне нравится чувствовать ненависть, потому что подобное помогает проявить свои лучшие качества. Мне было весело. АПЛ — отличная лига, там потрясающая атмосфера.
Я счастлив, что играл за «Манчестер Юнайтед», который считаю лучшим клубом Англии. Переход в стан «красных дьяволов» был правильным решением. Я пришёл в команду в удачный момент. Очень легко влиться в коллектив, когда он достиг успеха. Труднее, когда задачи иные. И когда добиваетесь успеха, входите в историю клуба», — приводит слова Ибрагимовича ESPN.
- 3 мая 2022
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