Роналду забил 14 мячей в домашних матчах АПЛ — это лучший показатель в этом сезоне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил гол в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:0). Этот мяч стал для Роналду 14-м забитым в домашних матчах в этом сезоне АПЛ. Португалец установил лучший результат среди всех игроков АПЛ по этому показателю. Об этом сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

13 голов дома забил Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», 11 мячей на счету Мохамеда Салаха из «Ливерпуля», 10 голов забил Садио Мане из «Ливерпуля», 9 раз ворота соперника в домашних матчах поразил Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити».

Всего Криштиану Роналду забил в этом розыгрыше английской Премьер-лиги 18 голов.

«Манчестер Юнайтед» после 36 сыгранных матчей АПЛ располагается на 6-й строчке в турнирной таблице, набрав 58 баллов.