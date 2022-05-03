Роналду забил 14 мячей в домашних матчах АПЛ — это лучший показатель в этом сезоне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил гол в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:0). Этот мяч стал для Роналду 14-м забитым в домашних матчах в этом сезоне АПЛ. Португалец установил лучший результат среди всех игроков АПЛ по этому показателю. Об этом сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.
13 голов дома забил Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», 11 мячей на счету Мохамеда Салаха из «Ливерпуля», 10 голов забил Садио Мане из «Ливерпуля», 9 раз ворота соперника в домашних матчах поразил Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити».
Всего Криштиану Роналду забил в этом розыгрыше английской Премьер-лиги 18 голов.
«Манчестер Юнайтед» после 36 сыгранных матчей АПЛ располагается на 6-й строчке в турнирной таблице, набрав 58 баллов.
- 3 мая 2022
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