Алаба, вероятнее всего, пропустит ответный матч полуфинала ЛЧ «Реал» — «Манчестер Сити»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба с большой долей вероятности пропустит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», сообщает Marca.
По информации источника, 29-летний австрийский футболист не присутствовал на тренировке «Реала», которая прошла накануне. Ожидается, что Алаба не сможет принять участия в предстоящем матче еврокубка.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 4 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск. Первый матч в Манчестере (Англия) завершился победой «горожан» со счётом 4:3. Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
В нынешнем сезоне Алаба принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
- 3 мая 2022
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