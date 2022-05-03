«Фулхэм» — первый клуб после «Сити», забивший более 100 голов за сезон в Чемпионшипе

В понедельник, 2 мая, «Фулхэм» рамках 45-го тура английского Чемпионшипа принимал на своём поле «Лутон Таун». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0.

Теперь на счету «Фулхэма» стало 106 голов в нынешнем розыгрыше Чемпионшипа. Подопечные Марку Силвы стали первой командой, забившей более 100 голов за один сезон во втором дивизионе после «Манчестер Сити», которому удалось забить 108 голов в кампании-2001/2002. У «Фулхэма» остаётся ещё один матч в запасе для того, чтобы перебить достижение «горожан».

Отметим, что благодаря этой победе «Фулхэм» досрочно стал победителем Чемпионшипа, набрав 90 очков.

В заключительном, 46-м туре «Фулхэм» на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед» 7 мая.