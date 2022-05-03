Алексей Сутормин: «Зенит» делает всё, чтобы быть похожим на «Баварию»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин оценил вероятность завоевания санкт-петербургским клубом 10 чемпионских титулов в Российской Премьер-Лиге подряд.
«Мы делаем всё, чтобы быть похожими на «Баварию». Параллели провести можно. «Бавария» тоже стабильна, но чуть ли не каждый сезон у неё меняются ближайшие конкуренты, которым и не хватает стабильности. Мы тоже стремимся к тому, чтобы доминировать в лиге. 10 титулов сейчас тяжело представить. Нужно ставить цели ежегодно, и сейчас я могу сказать, что пятый титул подряд мы точно можем выиграть», — приводит слова Сутормина «Спорт-экспресс».
Напомним, «Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
- 3 мая 2022
-
11:02
-
11:00
-
10:57
-
10:54
-
10:45
-
10:38
-
10:24
-
10:21
-
10:15
-
10:10
-
10:10
-
10:01
-
09:46
-
09:44
-
09:30
-
09:24
-
09:22
-
09:16
-
09:13
-
09:11
-
09:10
-
09:08
-
09:07
-
09:04
-
08:40
-
08:31
-
08:25
-
08:01
-
07:01
-
07:00
-
06:41
-
06:34
-
06:26
-
06:20
-
06:03