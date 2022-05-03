Алексей Сутормин: «Зенит» делает всё, чтобы быть похожим на «Баварию»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин оценил вероятность завоевания санкт-петербургским клубом 10 чемпионских титулов в Российской Премьер-Лиге подряд.

«Мы делаем всё, чтобы быть похожими на «Баварию». Параллели провести можно. «Бавария» тоже стабильна, но чуть ли не каждый сезон у неё меняются ближайшие конкуренты, которым и не хватает стабильности. Мы тоже стремимся к тому, чтобы доминировать в лиге. 10 титулов сейчас тяжело представить. Нужно ставить цели ежегодно, и сейчас я могу сказать, что пятый титул подряд мы точно можем выиграть», — приводит слова Сутормина «Спорт-экспресс».

Напомним, «Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.