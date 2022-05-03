«Барселона» предложит Левандовскому контракт с опцией продления

Испанская «Барселона» продолжает интересоваться нападающим мюнхенской «Баварии» Робертом Левандовским и готова предложить ему 2- или 3-летний контракт с опцией продления. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, 33-летний польский футболист продолжает оставаться приоритетным вариантом, несмотря на заявления обоих клубов. «Бавария» хочет сохранить игрока, о чём сообщила его агенту Пини Захави на первой встрече. Соглашение между немецким коллективом и Левандовским истекает в конце следующего сезона.

«Барселона» обыграла «Мальорку» и вышла на 2-е место в Примере:

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