Инфантино — о подготовке ЧМ в Катаре: рабочие-мигранты гордятся своим делом

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что рабочие-мигранты гордятся достигнутыми результатами, когда в понедельник его спросили о работниках, испытывающих трудности при строительстве инфраструктуры ЧМ-2022 в Катаре.
Инфантино заявил, что рабочие гордятся тем, что им предоставлена возможность строить стадионы для такого турнира, зарабатывая на жизнь.
«Когда вы даёте кому-то работу, даже в тяжёлых условиях, вы даёте ему достоинство и гордость. Это не благотворительность. Вы не занимаетесь благотворительностью. Вы не даёте что-то кому-то и не говорите: «Оставайся там, где ты есть. Я даю тебе что-то, и мне хорошо».
Мы смогли изменить условия для этих 1,5 млн человек, они горды своей работой, и это то, чем мы можем тоже гордиться.
ФИФА не является мировой полицией и не несёт ответственности за всё, что происходит по всему миру. Но благодаря ФИФА, благодаря футболу мы смогли решить вопрос о статусе всех 1,5 млн рабочих, выполняющих свои обязанности в Катаре», — приводит слова Инфантино AP News.
Напомним, более 6 700 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре с декабря 2010 года, когда страна получила право провести ЧМ-2022.
- 3 мая 2022
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