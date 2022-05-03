Лондонский «Арсенал» рассматривает четырёх игроков для усиления нападения

Лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно планирует усилить линию нападения. «Канониры» рассматривают на эту позицию Дарвина Нуньеса («Бенфика»), Тэмми Абрахама («Рома»), Габриэла Жезуса («Манчестер Сити») и Коди Гакпо (ПСВ). Об этом сообщает Football.london

В текущем сезоне 22-летний Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 40 матчах во всех турнирах. Трансфер нападающего оценивается в € 40 млн.

24-летний Абрахам принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.

25-летний Жезус принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил восемь голов и отдал девять результативных передач.

22-летний Гакпо в 44 матчах во всех турнирах отличился 19 раз и отдал 15 голевых передач.