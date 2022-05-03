«Реал» рассматривает возможность продления контракта с Марсело
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«Реал» может продлить контракт с бразильским защитником Марсело, сообщает Mundo Deportivo.
Действующее соглашение Марсело с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года. По информации источника, испанский клуб рассматривает возможность продления контракта с 33-летним футболистом ещё на один сезон. Ранее Марсело стал самым титулованным игроком в истории «Реала» и сообщил, что хотел бы и дальше выступать за мадридскую команду.
Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. В нынешнем сезоне бразильский защитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры и отдал 2 результативные передачи. Рыночная стоимость Марсело оценивается порталом Transfermarkt в € 3 млн.
Игроки и фанаты «Реала» вместе отпраздновали победу в Ла Лиге:
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