«Вильярреал» — «Ливерпуль»: во сколько матч 1/2 финала ЛЧ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 3 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча «Вильярреал» — «Ливерпуль».

В прямом эфире игру покажет основной телеканал холдинга «Матч».

Игру обслужит нидерландская бригада арбитров, которую возглавит Данни Маккели. Помогать ему будут Ян де Вриз и Хессел Стегстра. Рефери VAR — Пол ван Букел.

Напомним, в первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0.

На стадии 1/4 финала турнира «Ливерпуль» по сумме двух матчей обыграл «Бенфику» (3:1, 3:3), а «Вильярреал» оказался сильнее «Баварии» (1:0, 1:1).