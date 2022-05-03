Газизов — о решениях УЕФА: будем делать свою работу. Наш футбол должен быть смотрибельным

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение УЕФА об отстранении российских команд от международных соревнований на сезон-2022/2023.

«В принципе, решения УЕФА ожидаемы, об этом говорили. Мы будем стараться хорошо делать свою работу. Может, сделаем большую перезагрузку. Внутренний футбол, наверное, должен быть более смотрибельным. Давайте пока помолчим об этом до определённых решений вышестоящих организаций», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Вчера, 2 мая, УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.