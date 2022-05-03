«Химки» рискуют сыграть со «Спартаком» без зрителей из-за захода Габулова в судейскую

«Химки» рискуют провести домашний матч со «Спартаком» в рамках 30-го тура без зрителей, либо на нейтральном стадионе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Причиной может стать поведение Владимира Габулова после матча с «Уфой». Гендиректор клуба вошёл в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча.



Ранее о факте нахождения Габулова в судейской после игры сообщал Sport24.

Отметим, что подобное разбирательство уже проводилось ранее в Российской Премьер-Лиге. В сезоне-2020/2021 начальник команды «Локомотив» Станислав Сухина зашёл в судейскую перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». За это контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал «Локомотив» проведением одного матча РПЛ на нейтральном поле.