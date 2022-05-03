Эмери: «Вильярреалу» на руку отказ от правила выездного гола, мы хорошо играем дома

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем». В первой игре испанский клуб уступил «Ливерпулю» на выезде со счётом 0:2.
Также наставник испанской команды рассказал о состоянии здоровья некоторых игроков.
«Мы добиваемся хороших результатов дома. Начинать с 0:2 непросто. Будем стараться создавать во время матча ситуации, которые помогут нам сравнять счёт. Отказ от правила выездного гола нам на руку. Мы играем перед своими болельщиками и хотим победить. Надо надёжно сыграть в обороне. Постараемся показать свой футбол, который будет отличаться от игры в Ливерпуле.
Жерар Морено тренировался в общей группе. Надеюсь, мы сможем на него рассчитывать. Данжума почувствовал дискомфорт, и вопрос о его участии будет решаться перед игрой», — приводит слова Эмери сайт УЕФА.
- 3 мая 2022
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