Видео курьёзного гола в полуфинальном матче женской ЛЧ «Лион» — «ПСЖ»

В первом полуфинальном матче женской Лиги чемпионов УЕФА между «Лионом» и «ПСЖ» (3:2) был забит курьёзный гол.

Во время атаки «Лиона» футболистки «ПСЖ» перехватили мяч и направили его своему вратарю. Игрок обороны парижанок сопровождала мяч до вратаря. Обе футболистки не разобрались, кто будет играть мяч и довели его до линии ворот «ПСЖ». Голкипер парижанок в последний момент всё же пыталась выбить мяч, но набежавшая нападающая «Лиона» отправила снаряд в сетку.

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В двух матчах победу в полуфинале в итоге праздновали футболистки «Лиона» (3:2, 2:1). Они отправились в финал, где сыграют с «Барселоной», которая в полуфинале по сумме двух игр обыграла «Вольфсбург». Финал турнира состоится 21 мая в Турине (Италия).