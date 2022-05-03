Валерий Газзаев высказался о бане российского футбола на сезон-2022/2023

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о решении УЕФА отстранить российские команды от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/2023.
«К сожалению, весь наш спорт сегодня находится в изоляции. И не только спорт — против страны чуть ли не каждый день вводятся санкции. Что касается вчерашних решений УЕФА, то отстранили пока на сезон-2022/2023. Возможно, потом будет рассмотрение. Хотя президент УЕФА Чеферин выступил в поддержку российского футбола, но остались только пожелания, исполком решил по-другому. Что будет дальше, сказать сложно», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
- 3 мая 2022
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