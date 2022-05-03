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Газзаев: после бана от УЕФА нужно расширить РПЛ. Надо дать молодым игрокам себя проявить

Газзаев: после бана от УЕФА нужно расширить РПЛ. Надо дать молодым игрокам себя проявить
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о действиях, необходимых для развития футбола в России на фоне отстранения от международных соревнований на сезон-2022/2023.

«Что касается наших действий после отстранения, то нужно дальше проводить национальный чемпионат во всех видах спорта. В футболе же необходимо расширить количество команд РПЛ, вовлечь в систему профессионального футбола как можно больше регионов нашей страны. Это даст возможность появлению молодых и талантливых футболистов, тренеров. Если говорить о санкциях, то начала развиваться своя промышленность. Здесь то же самое, можно сказать, импортозамещение: молодым игрокам надо дать возможность проявить себя. Тем более для этого есть вся необходимая инфраструктура», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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