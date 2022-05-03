Игрок женской сборной Якупова: наши функционеры найдут выход из сложившейся ситуации

Нападающая женской сборной России по футболу Лина Якупова высказалась об отстранении российских команд от участия в турнирах под эгидой УЕФА.
«Каждый спортсмен стремится представлять свою сборную на международной арене, тем более на таких масштабных соревнованиях, как чемпионаты мира и Европы, каждый из которых проходит раз в четыре года, и я не исключение.
На ближайшие три года нас уже отстранили от чемпионата мира и Европы, но хочется верить, что появится возможность участия в альтернативных международных турнирах. Я думаю, наши спортивные функционеры найдут выход из сложившейся ситуации.
Исключение спортсменов и спортивных команд из соревновательных процессов всегда негативно отражается на развитии видов спорта и занижает уровень мастерства международных чемпионатов. Нам в любом случае надо продолжать тренироваться и быть в форме. Вдруг что-то изменится и нам всё-таки разрешат принять участие», — сказала Якупова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 3 мая 2022
-
12:33
-
12:33
-
12:28
-
12:23
-
12:17
-
12:16
-
12:16
-
12:05
-
12:04
-
12:04
-
12:00
-
11:58
-
11:53
-
11:51
-
11:33
-
11:23
-
11:23
-
11:20
-
11:14
-
11:09
-
11:02
-
11:00
-
10:57
-
10:54
-
10:45
-
10:38
-
10:24
-
10:21
-
10:15
-
10:10
-
10:10
-
10:01
-
09:46
-
09:44
-
09:30