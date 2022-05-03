Игрок женской сборной Якупова: наши функционеры найдут выход из сложившейся ситуации

Нападающая женской сборной России по футболу Лина Якупова высказалась об отстранении российских команд от участия в турнирах под эгидой УЕФА.

«Каждый спортсмен стремится представлять свою сборную на международной арене, тем более на таких масштабных соревнованиях, как чемпионаты мира и Европы, каждый из которых проходит раз в четыре года, и я не исключение.



На ближайшие три года нас уже отстранили от чемпионата мира и Европы, но хочется верить, что появится возможность участия в альтернативных международных турнирах. Я думаю, наши спортивные функционеры найдут выход из сложившейся ситуации.



Исключение спортсменов и спортивных команд из соревновательных процессов всегда негативно отражается на развитии видов спорта и занижает уровень мастерства международных чемпионатов. Нам в любом случае надо продолжать тренироваться и быть в форме. Вдруг что-то изменится и нам всё-таки разрешат принять участие», — сказала Якупова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.