«Футбол же в России не закроем, жизнь продолжается». Канчельскис — о решениях УЕФА

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на решение УЕФА об отстранении российских команд от международных соревнований на сезон-2022/2023.
«Наверное, это решение было принято давно. К сожалению, так получилось. Нужно двигаться дальше, продолжать играть в футбол. Развитие внутреннего футбола? Надо было делать это раньше, но в любом случае жизнь продолжается. Футбол всегда будет, надо продолжать чемпионат. Футбол не умрёт, в России же не закроем его. Надо с пониманием относиться к ситуации», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
- 3 мая 2022
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