«Барселона» делает всё, чтобы продлить контракт с Усманом Дембеле

«Барселона» намерена не допустить ухода нападающего Усмана Дембеле в конце сезона, чей контракт с командой подходит к концу. Об этом сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил форварду контракт с зарплатой € 17 млн чистыми и подписной бонус. Футболист пока не ответил на предложение парижан. Отмечается, что приоритетным вариантом для Дембеле является контракт с «Барсой» на более выгодных условиях.



Усман Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Дембеле сыграл в 17 матчах, в которых забил один гол и отдал 11 результативных передач.

«Барселона» обыграла «Мальорку» и вышла на 2-е место в Примере:

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