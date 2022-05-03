Липпи: думал, чемпионом Италии станет «Интер», но матч с «Болоньей» всё изменил
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Бывший тренер сборной Италии Марчелло Липпи поделился мнением о борьбе за чемпионство в Серии А.
«Последние два месяца я думал, что «Интер» справится. Они казались фаворитами, более злыми, решительными, но матч в Болонье всё изменил. Теперь у «Милана» преимущество. Два очка преимущества и лучший результат личных встреч. Я думаю, победителем будет «Милан». Мне нравится Пиоли, он практичный тренер с отличной организацией. Он придаёт команде спокойствия, в какой-то степени мы похожи.
Не думаю, что «Интер» играет в старомодный футбол. Индзаги хорошо справляется со своими ресурсами. Он ошибся в игре с «Болоньей», но «Интер» навязывал борьбу каждой топ-команде», — приводит слова Липпи La Gazzetta dello Sport.
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