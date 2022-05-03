Названы имена арбитров перенесённого матча РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом»

Стали известны имена арбитров, которые обслужат перенесённый матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом». Главным арбитром встречи назначен Артём Чистяков. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Помогут Чистякову ассистенты Владислав Назаров и Андрей Образко. Резервным судьёй будет Юнус Кошко. За VAR отвечают Евгений Кукуляк и Екатерина Курочкина. Инспектором встречи назначен Александр Гончар, а делегатом РПЛ станет Иван Цитович.
Встреча «Краснодар» – «Локомотив» должна была пройти 27 февраля, однако была перенесена из-за приостановки работы аэропортов в ряде городов на юге России в связи с распоряжением Росавиации. Матч состоится завтра, 4 мая, начало игры – в 19:00 мск.
«Краснодар» с 42 очками в 26 матчах располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (41 очко, 26 матчей) – на шестом.
- 3 мая 2022
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