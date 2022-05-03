Рангник: насколько я знаю, Роналду будет в составе «МЮ» в следующем сезоне
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о будущем португальского форварда Криштиану Роналду в команде.
«Почему он должен прощаться с командой? У него ещё год контракта, насколько я знаю, Криштиану будет в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне», — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.
«Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (83).
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