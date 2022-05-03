«Это критический момент». Радимов — об отстранении российских клубов от еврокубков

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о решении УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков на сезон-2022/2023.

«Это решение было ожидаемым. О том, на какой срок будет отстранение, я не задумывался. Мы живём в ближайшем будущем. На предстоящий год это было ожидаемо, к сожалению. Разумеется, для меня это всё неоправданно. Это критический момент. Не сомневаюсь, что УЕФА не будет переигрывать своё решение — это просто невозможно. Календарь сейчас составляется, внести изменения потом будут почти невозможно», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.