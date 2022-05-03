Радимов: пофигу, кто заменит «Зенит» в Лиге чемпионов. Главное, что его там не будет

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию о том, что чемпион Шотландии займёт место «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
«Селтик» заменит «Зенит» в Лиге чемпионов? Вообще пофигу, кто будет вместо «Зенита». Главное, что «Зенита» не будет в Лиге чемпионов. В последнее время мы настолько привыкли, что в нашей стране будет Лига чемпионов, что будет не хватать сезона еврокубков. Мы просто привыкли к еврокубкам. А кто там будет вместо «Зенита», мне вообще всё равно», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
- 3 мая 2022
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