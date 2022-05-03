Каррагер заявил, что подписание Роналду сделало «МЮ» похожим на «маленький клуб»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о возвращении Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Я всегда придерживался мнения, что они должны отпустить его, но прямо сейчас у них и без того много проблем. Им нужен полузащитник, нужен центральный защитник. В этом сезоне мы видели, что, когда Роналду не играет, это сразу становится огромной историей.

Если вы подпишете нападающих, они будут согласны играть на подмене у Роналду? Если вы новый менеджер «МЮ», вы можете подумать, что вам это не нужно.

У них есть и другие проблемы. Позовёт ли «Ливерпуль» назад Луиса Суареса? Я так не думаю. «Манчестер Юнайтед» должен заполучить Эрлинга Холанда. Но «Сити» доберётся до него первым.

Это говорит мне о том, что «МЮ» просто маленький клуб. Подписание Роналду можно сравнить с возвращением Руни в «Эвертон». Этот трансфер был осуществлён просто для того, чтобы поднять настроение болельщикам», — приводит слова Каррагера Daily Mail.