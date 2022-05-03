Каррагер заявил, что подписание Роналду сделало «МЮ» похожим на «маленький клуб»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о возвращении Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
«Я всегда придерживался мнения, что они должны отпустить его, но прямо сейчас у них и без того много проблем. Им нужен полузащитник, нужен центральный защитник. В этом сезоне мы видели, что, когда Роналду не играет, это сразу становится огромной историей.
Если вы подпишете нападающих, они будут согласны играть на подмене у Роналду? Если вы новый менеджер «МЮ», вы можете подумать, что вам это не нужно.
У них есть и другие проблемы. Позовёт ли «Ливерпуль» назад Луиса Суареса? Я так не думаю. «Манчестер Юнайтед» должен заполучить Эрлинга Холанда. Но «Сити» доберётся до него первым.
Это говорит мне о том, что «МЮ» просто маленький клуб. Подписание Роналду можно сравнить с возвращением Руни в «Эвертон». Этот трансфер был осуществлён просто для того, чтобы поднять настроение болельщикам», — приводит слова Каррагера Daily Mail.
- 3 мая 2022
-
14:05
-
14:02
-
14:00
-
13:51
-
13:43
-
13:27
-
13:20
-
13:14
-
13:14
-
13:11
-
13:09
-
13:03
-
13:01
-
12:57
-
12:54
-
12:47
-
12:33
-
12:33
-
12:28
-
12:23
-
12:17
-
12:16
-
12:16
-
12:05
-
12:04
-
12:04
-
12:00
-
11:58
-
11:53
-
11:51
-
11:33
-
11:23
-
11:23
-
11:20
-
11:14