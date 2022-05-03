Каземиро: в матче с «Манчестер Сити» всё будут решать мельчайшие детали. Сложно будет всем

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити», который состоится завтра, 4 мая.



«Я встречал очень многих великих игроков, которые этого не достигали. Чувствую себя счастливым. Мне лишь 30, и я хочу выиграть ещё больше. Не думаю, что что-то может сравниться с победой в Лиге чемпионов, но объяснить это сложно. Это чувство знакомо только победителям.



Это полуфинал, и мы понимаем, что всё будут решать мельчайшие детали. Выиграет команда, которая допустит меньше ошибок. Фаворита в нашей паре нет. Сложно будет обеим командам.



Главное, чтобы, когда ты приезжал домой и укладывал голову на подушку, понимал, что ты сделал всё возможное. Вне зависимости от результата, потому что в футболе всегда есть победы и поражения, а разница между соперниками может быть минимальной. Важно понимать, что ты отдал все силы без остатка», — приводит слова Каземиро пресс-служба УЕФА.