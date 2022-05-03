Эрик тен Хаг заинтересован в усилении «МЮ» полузащитником «Вулверхэмптона»

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг, который с нового сезона возглавит «Манчестер Юнайтед», хочет видеть в команде полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что португальский футболист является ключевой целью для «Арсенала». Лондонский клуб не намерен останавливаться и сделает ещё одно предложение, чтобы достичь договорённости.



Ранее в списках претендентов на игрока «Вулверхэмптона» значился «Тоттенхэм».



25-летний португальский футболист выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года. Он провёл за «волков» 208 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач. За сборную Португалии Невеш выступает с 2015 года и успел провести 26 матчей в футболке национальной команды.