Мужчина получил срок за то, что выдавал себя за игрока «ПСЖ», чтобы не платить в отеле

Во Франции мужчину приговорили к тюремному заключению за то, что выдавал себя за игрока «ПСЖ», чтобы избежать оплаты счёта за проживание в гостинице. Об этом сообщает Get French Football News.
28-летний мужчина приехал в город Лизье на матч молодёжного Кубка Франции между командами «Лизье» и «ПСЖ» (1:5).
Заселяясь в отель, мужчина назвал себя игроком «ПСЖ». Он провёл в гостинице две ночи, за что должен был заплатить € 227,4. Выселяясь, мужчина попросил отправить счёт его «агенту» по номеру телефона, который он указал. Номер оказался недействительным.
Суд рассмотрел дело и приговорил нарушителя, у которого к тому моменту было уже 12 зафиксированных правонарушений, к двум месяцам тюрьмы. Инцидент произошёл 28 декабря, но о нём стало известно только сейчас в результате судебного разбирательства.
- 3 мая 2022
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