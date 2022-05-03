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Мужчина получил срок за то, что выдавал себя за игрока «ПСЖ», чтобы не платить в отеле

Мужчина получил срок за то, что выдавал себя за игрока «ПСЖ», чтобы не платить в отеле
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Во Франции мужчину приговорили к тюремному заключению за то, что выдавал себя за игрока «ПСЖ», чтобы избежать оплаты счёта за проживание в гостинице. Об этом сообщает Get French Football News.

28-летний мужчина приехал в город Лизье на матч молодёжного Кубка Франции между командами «Лизье» и «ПСЖ» (1:5).

Заселяясь в отель, мужчина назвал себя игроком «ПСЖ». Он провёл в гостинице две ночи, за что должен был заплатить € 227,4. Выселяясь, мужчина попросил отправить счёт его «агенту» по номеру телефона, который он указал. Номер оказался недействительным.

Суд рассмотрел дело и приговорил нарушителя, у которого к тому моменту было уже 12 зафиксированных правонарушений, к двум месяцам тюрьмы. Инцидент произошёл 28 декабря, но о нём стало известно только сейчас в результате судебного разбирательства.

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