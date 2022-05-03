Карло Анчелотти: после «Реала», вероятно, уйду на пенсию

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что планирует завершить карьеру после работы в испанской команде.
«После «Реала» я, вероятно, уйду на пенсию. Если клуб хочет, чтобы я был здесь 10 лет, буду работать 10 лет. Но потом я хотел бы побыть с внуками, поехать в отпуск с женой. Когда выбираешь такую профессию, множество других вещей приходится откладывать на потом. Я никогда не был в Австралии, никогда не посещал Рио-де-Жанейро. Я бы хотел почаще навещать сестру. К сожалению, сейчас я не могу этого делать, поэтому у меня есть дела, которые я отложил до пенсии», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
Анчелотти впервые возглавил мадридскую команду в 2013 году. Он отработал в Испании два года и выиграл вместе с «Реалом» четыре трофея. В 2021 году итальянский специалист вновь был назначен главным тренером «Реала». В нынешнем сезоне «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.
Игроки и фанаты «Реала» вместе отпраздновали победу в Ла Лиге:
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