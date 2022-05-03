Капитан «Барселоны» Бускетс получил предложения от клубов МЛС

Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхио Бускетс получил предложения о продолжении карьеры от клубов МЛС. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



По сведениям источника, 33-летний футболист отклонил все предложения, но может рассмотреть вариант с продолжением карьеры в США летом 2023 года, когда истечёт его контракт с «Барселоной». Следующий сезон Бускетс хочет провести в испанской команде, где наставник Хави назвал его важным игроком его состава.

В нынешнем сезоне Бускетс в 48 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал результативную передачу.

«Барселона» обыграла «Мальорку» и вышла на 2-е место в Примере:

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