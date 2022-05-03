В «Аталанте» рассказали, когда примут решение о будущем Алексея Миранчука
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Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори рассказал, когда клуб намерен принять решение о будущем российского полузащитника Алексея Миранчука.
«Любое решение будет принято только в конце чемпионата», — сказал Сартори в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний Миранчук принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Соглашение российского футболиста с «Аталантой» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Миранчука оценивается порталом Transfermarkt в € 11 млн.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Аталанта» может расстаться с российским полузащитником Алексеем Миранчуком по окончании сезона-2021/2022.
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