Трент — о матче с «Вильярреалом»: не считаем, что «Ливерпуль» добудет победу по умолчанию

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Вильярреалом». В первой игре английский клуб на своём поле одержал победу со счётом 2:0.

«Сейчас увлекательный период: мы в одном матче от нового финала. Мы прошли многих сильных соперников и, надеюсь, в игре с «Вильярреалом» тоже добьёмся нужного результата. Когда ты снова в шаге от финала, то начинаешь вспоминать, как это было тогда.

Мы не считаем, что добудем победу по умолчанию. Когда в Лиге чемпионов остаётся только четыре команды, ты понимаешь, что соревнуешься с лучшими в мире. Сейчас нам предстоит играть в гостях, и мы ожидаем тяжёлого матча, а местные болельщики сделают его для нас ещё тяжелее.

У нас была «теория», где мы разобрали сильные и слабые стороны «Вильярреала». Надеюсь, мы сможем этим воспользоваться.

Ты всегда хочешь участвовать в этих невероятных матчах, когда всё стоит на кону. Хочешь чувствовать давление. Все парни испытывают эти чувства и те эмоции, когда забиваешь гол в подобных встречах. Мы в отличной форме. На таком же отрезке прошлого сезона мы отчаянно боролись за возвращение в топ-4. Сейчас же мы идём вторыми в английской Премьер-лиге, на один балл отставая от «Манчестер Сити», и вышли в финал Кубка Англии. Нам не на что жаловаться. Это очень особенный сезон. Надеюсь, мы снова попадём в учебники истории, — приводит слова Александера-Арнольда официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 3 мая, состоится ответный полуфинальный матч ЛЧ «Вильярреал» — «Ливерпуль». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.