Форвард «Реала» Лука Йович предложил свои услуги дортмундской «Боруссии»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Sport1.de.
По информации источника, 24-летний сербский футболист предложил свои услуги дортмундской «Боруссии», которую в летнее трансферное окно может покинуть норвежский форвард Эрлинг Холанд. Сообщается, что «Реал» не станет препятствовать уходу Йовича, но в дортмундском клубе пока не приняли решение о возможном трансфере.
Напомним, Йович перешёл в мадридский «Реал» из франкфуртского «Айнтрахта» в 2019 году. В нынешнем сезоне сербский форвард принял участие в 13 матчах испанской Примеры, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. С 2018 года Йович вызывается в национальную команду Сербии.
Игроки и фанаты «Реала» вместе отпраздновали победу в Ла Лиге:
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