«Бавария» объявила о продлении контракта с Томасом Мюллером

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер подписал новое соглашение с командой. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба на своём сайте.

Новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 2024 года. Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Предыдущее соглашение полузащитника с командой истекало в 2023 году.



В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Мюллер сыграл в 30 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 20 результативных передач.



С 2010 года нападающий вызывается в сборную Германии, за которую успел провести 110 матчей, забив 42 гола.

Напомним, «Бавария» в этом сезоне выиграла чемпионат Германии в 10-й раз подряд.