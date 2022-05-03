«Бавария» объявила о продлении контракта с Томасом Мюллером
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер подписал новое соглашение с командой. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба на своём сайте.
Новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 2024 года. Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Предыдущее соглашение полузащитника с командой истекало в 2023 году.
В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Мюллер сыграл в 30 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 20 результативных передач.
С 2010 года нападающий вызывается в сборную Германии, за которую успел провести 110 матчей, забив 42 гола.
Напомним, «Бавария» в этом сезоне выиграла чемпионат Германии в 10-й раз подряд.
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